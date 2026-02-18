ウィルソンテソーロは坂路を4F68秒9でゆったり駆け上がり、最終追い切りに備えた。高木師は「7歳になっても衰えは感じられないし、距離短縮もプラスでしょう。1800メートル以上のレースだと少し抱えて（抑え込んで）いく必要があるが、マイルなら問題ない」と手応え。「軽いダートの方が合っている。ここで弾みをつけてドバイ（ドバイワールドC＝3月28日、メイダン）に向かいたい」と語っていた。