「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）阪神の藤川球児監督（４５）が「ポスト・石井」、「ネクスト・右のリリーバー」発掘に向け、２１日からのオープン戦３連戦を“３番勝負”と位置付けた。この日から始まった第４クール３日間では、木下、工藤、石黒らが３連投を予定。練習で個人、個人の課題克服と実戦での結果を求める。「元々、育成をしているつもりはないです。勝ちに行くための準備ですが、そろそろそういう時期に