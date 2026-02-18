主演女優賞の広瀬すずは３作でそれぞれ異なる時代の女性像を演じ「時代の異なる女性たちを生き抜いてやるぞ！というのがあった」と回想。「またここに戻って来られるように頑張ります」と力を込めた。見事な演じ分けに、司会の山口馬木也は興味津々で質問攻め。広瀬は「時代を意識するというより信念みたいなものが本当に強い役が多かったので、そこを貫いてやるぞみたいな、ずっとメラメラしてた状態だった気がします」と笑顔