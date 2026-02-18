東京電力は柏崎刈羽原発6号機で14年ぶりに首都圏への本格的な送電を始めました。再稼働後に一度制御棒関連の不具合があり、原因調査に時間をかけましたが、それ以降は3月18日の営業運転再開に向け検査が着々と進んでいます。2月16日夜、報道陣に公開されたのは、柏崎刈羽原発6号機の発電機と送電設備をつなぎ、電気を供給する操作の様子です。6号機では15日、原子炉内で発生させた蒸気で発電機を起動し、16日未明に発電機と送電設