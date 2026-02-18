1月後半からの大雪。新潟県内では大雪により家屋の倒壊などが相次ぎました。長岡市の商店街ではアーケードに設置された“ひさし”にも雪の重みなどによる被害が出て、関係者の頭を悩ませています。 道路脇にまだ雪の壁が残る長岡駅前。この近くにあるのがすずらん通り商店街です。この商店街で服部理事長の頭を悩ませているのが…【長岡市スズラン通商店街振興組合服部邦英 理事長】「もう、これもうじき落ちる。雪