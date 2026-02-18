２０２１年東京五輪のスケートボード女子ストリート金メダリスト、西矢椛（１８）が１７日、大阪学芸高の卒業式に出席した。今後は日本を拠点としながら海外にも遠征して競技を続けると同時に、自身のブランドの立ち上げにも力を入れていくことを明かした。節目の日に力強く夢を語った。「プロスケートボーダーになること、誰よりもかっこいいスケーターになる」。現在はストリートでの撮影に力を入れており、今後は海外での活