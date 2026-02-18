シックスペンスは坂路でキャンター調整。軽快な走りを見届けた国枝師は「（不安があった）蹄（ひづめ）や膝も問題ないし、順調にきている。前走はスタート直後にギアが入り、ルメさん（ルメール）の手綱が持っていかれてひと息で走ってしまった」と語る。「2ターンから1ターンのマイル戦に替わるのはいいし、芝からスタートするコースも合うと思う。リラックスして走ってほしいね」と期待を寄せていた。