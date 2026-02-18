【モデルプレス＝2026/02/18】FANTASTICSの佐藤大樹と本郷奏多が、4月11日から放送スタートする『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系全国ネット／毎週土曜23時40分〜24時35分・6月13日まで全10回予定）にてW主演を務めることが発表された。【写真】FANTASTICSメンバーの実力派俳優、美女からバックハグ◆佐藤大樹×本郷奏多W主演で「時光代理人」実写化佐藤はEXILE／FANTASTICSでパフォーマーとして活躍する一方、近年は様々