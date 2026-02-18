侍ジャパンの守護神候補の巨人・大勢投手（２６）が１７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿で、アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（３９）からスライダーについて金言を授かった。合宿初のブルペンで１６球を投じると、投球後にスライダーの曲がり幅が小さいことをダルビッシュに相談。「曲がることがいいってわけじゃない」と助言され、自信を得た。