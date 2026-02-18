◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06