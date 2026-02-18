来月始まるミラノ・コルティナパラリンピックをめぐり、ウクライナ侵攻を続けるロシアの選手が、国の代表として出場を認められたことが分かりました。IPC＝国際パラリンピック委員会によりますと、来月始まるミラノ・コルティナパラリンピックに、ロシアの選手6人とベラルーシの選手4人が、出場するということです。通常の出場枠ではなく、特別な招待で出場しますが、国旗と国歌の使用も可能で、国を代表する形となります。ウクラ