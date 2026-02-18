「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）モレッタは虎の強力ブルペン陣に加わることを期待され、１月末に来日した。具志川組でキャンプインすると、２月２日に来日初のブルペン入り。不規則に曲がる“魔球”スライダーをいきなり披露し、捕手を務めた梅野を「縦に曲がったり、ちょっと斜めっぽく曲がったり」とうならせた。９日から宜野座組に合流すると、練習開始前の円陣で右手を挙げて笑顔であいさつし、チームに溶け込む