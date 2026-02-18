「EXILE」のTAKAHIRO（41）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。子供の学校の行事の服装で、妻の女優・武井咲（32）からクレームを入れられたと明かした。TAKAHIROは「行事ごとで学校とかに行った時に、ちゃんとした格好で行くじゃないですか。いわゆるスーツ着て」と話し始めた。さらに「EXILEって凄い黒スーツのイメージが、ネクタイ締めて…その格好すると、もろEXILEなんです