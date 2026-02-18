◇第68回ブルーリボン賞決定「ナイトフラワー」の格闘家役で助演女優賞を手にした森田望智（29）は「憧れていた賞なのでうれしい」と白のロングドレス姿で喜んだ。出演のきっかけとなった内田英治監督（55）の言葉を「運動神経は良いかと聞かれ“良くないけど、やれることがあれば頑張ります”と答えました」と回想。続けて「まさか（演じるのが）ゴリゴリの格闘家だとは思わず…頑張ると言って後悔した」と苦笑い。出世作