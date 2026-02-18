◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が17日、ミラノ市内で会見に臨み「求めていた色（のメダル）ではなかったが、プロセスに満足できた。既に4年後へスタートしているが、それに向けて頑張りたい」と改めて30年の次回大会を目指すと明言した。24年春からノルウェーを拠点に活動するが、今後も継続の意向。