阪神の佐藤輝は、フリー打撃を終えた後に渡辺とあいさつを交わして記念写真に納まった。「“頑張れ”と言ってもらった。頑張りたいなと思います」。フリー打撃では、33スイングでバックスクリーンへの3発を含む5本の柵越え。全体練習後の個別練習では森下、小園らと木の花ドームへ初めて向かい、約30分間バットを振り込んだ。