侍ジャパンのDeNA牧が15日に宮崎市内の焼き肉店で開催した決起集会の様子を明かした。乾杯の音頭を任されたムードメーカー。「いつも通り、真面目な感じでやらせていただきました。ちょっとだけ盛り上げたぐらい。ちょっとだけ」とジョーク交じりに話した。投手と野手、裏方スタッフらが参加し「お酒を飲みながらいろんな話ができる。良かったと思う」。この日は「振っておかないと嫌な人間なので。振って、いい感覚を得たい」