◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が17日、羽田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーには約100人のファンが集結。三度目の正直でつかんだメダルを手に「一つ自分の夢がかなった。メダルを持って帰ってこられて光栄」と笑顔で手を振って応えた。人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のファンを公言。ボーカルの大森元貴と顔が似ていることも話題になった