コンディションを整える目的でサンマリン宮崎内に設置された「リカバリールーム」が公開された。侍ジャパンのオフィシャルパートナーを務める「TENTIAL」が準備し、選手はベッドチェアを自由に利用でき、仮眠、瞑想（めいそう）、ストレッチなどが可能。アロマも香り、井端監督は「これはいいですね。自分の現役時代は、もし球場で寝たら怒られてしまう」と笑いを誘い、疲労を回復させていた。