3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手（39）が17日、ジャッジ斬り講座を開講した。米国代表主将の世界的主砲対策として、高めの投球の極意を伝授。決勝まで当たらない組み合わせではあるが、ライバルの大黒柱の弱点を伝えたほか、投手陣の疑問を次々と解消した。ダルビッシュが視線を送るブルペンでは、既に意識が浸透していた。ブルペ