◇第68回ブルーリボン賞決定次期ローマ教皇を決める選挙（コンクラーベ）を描いた「教皇選挙」が外国作品賞を受賞した。上映期間中にローマ教皇フランシスコが死去したこともあって多くの注目を集め、現在までに80万513人もの観客が劇場で同作を観賞した。配給のキノフィルムズの西嶋祐一郎専務は「春休み興行が始まるタイミングで当初は16館と限定した規模でしたが、本当にお客さまに育てていただいて、マスコミの方々に