◇第68回ブルーリボン賞決定ロックバンド「SUPERBEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38）が新人賞を射止めた。演技初挑戦となった「ナイトフラワー」で夜の街を仕切る麻薬密売の元締を熱演。「20年音楽しかやってこなかったので、お芝居をさせていただく機会を頂いて名誉な賞まで頂けたのがびっくり。賞とは無縁の人生だったけれど、一番最初がこの賞でうれしい」とかみしめた。バンドマンが演技をすることに抵抗があったと