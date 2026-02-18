◇第68回ブルーリボン賞決定東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」の授賞式が17日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。「宝島」の演技で15年ぶり2度目の主演男優賞に輝いた妻夫木聡（45）はスタッフや共演者への感謝を口にし、「片思い世界」など3作品で主演女優賞を射止めた広瀬すず（27）は笑顔をはじけさせた。2人とも、「国宝」で作品賞を贈ら