UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ガラタサライとユベントスの第1戦が、2月18日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。 ガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、ノア・ラング（FW）、ユヌス・アクギュン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）、チコ・コ