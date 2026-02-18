第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）に出場する帝京（東京）の選手らが17日、東京都庁を表敬訪問し小池百合子知事から激励を受けた。池田大和主将（2年）は「東京都第1代表として全国優勝を目指しますので、応援よろしくお願いします」とあいさつ。小池知事は「ミラノ・コルティナ五輪、WBCの次は選抜。甲子園でも皆さんがスポーツの素晴らしさを届けてください」とエールを送った。