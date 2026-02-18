侍魂の10発だ。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの森下翔太外野手（25）が17日、フリー打撃で柵越えを連発。42スイングし、事前合宿では最多の10本と量産した。国内で独占ライブ配信する動画配信サービス「Netflix」で同大会のアンバサダーを務める虎党の俳優・渡辺謙（66）から激励を受け、実戦へ向けた準備が加速した。ティー打撃を行う直前、森下がそのオーラに気づい