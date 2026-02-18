アルビレックス新潟は17日、MFダニーロ・ゴメス（27）と26年シーズンの契約更新に合意したと発表した。チームへの合流は3月上旬を予定している。ブラジル出身で4年目のシーズンとなる助っ人はクラブを通じ「アルビレックス新潟の一員として戦えることを心からうれしく、感謝しています」とコメントした。23年に来日し、3年目だった昨季はJ1で17試合に出場して3得点。だが、7月5日の京都戦で前十字じん帯損傷など右膝を故障し、