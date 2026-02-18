◇第68回ブルーリボン賞決定「国宝」で作品賞を受賞した李監督は「俳優たちの献身とスタッフの努力、支持してくれた皆さまに感謝したい」と語った。邦画実写作品として史上最高の興収200億円超えも達成。「幅広い年齢層から支持をいただいた。俳優も10代の黒川想矢くんたちがいれば、80歳の田中泯さんまでが歌舞伎を学ぶという苦しみを味わいながら切磋琢磨（せっさたくま）。呼応するようにスタッフも20代から80代の経験のあ