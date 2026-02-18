新潟アルビレックスBBは17日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で20日からアウェーで行われる湘南2連戦に向けた練習を行った。前節の埼玉2連戦でプロ初のスタメン出場を果たしたSFのポーグ健（23）は、3試合連続の先発出場を見据えて気合十分。課題のディフェンス力を向上させ、チームの勝利に貢献する。前節の埼玉戦でプロ初の先発出場を果たしたが、決して満足はしていない。ポーグは「初戦はチームも自分もいい感じでやれたけ