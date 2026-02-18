会場から自然と拍手が沸き起こり、声援を送るチームメートは涙を流した。見守る者が大きな感動に包まれた、圧巻の演技と逆転劇だった。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来選手、木原龍一選手の組が、この種目で日本勢初のメダルとなる金メダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高となる得点をマークし、逆転で頂点に立った。演技を終え、万感の思いで