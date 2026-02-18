日米両政府は、米国への５５００億ドル（約８４兆円）の投資計画で、第１号案件となるプロジェクトの内容について詰めの協議に入った。採算性の確保を徹底しながら、互いに発展できる事業を選定することが重要だ。赤沢経済産業相は先週訪米し、ラトニック米商務長官と協議を加速させることで一致した。３月１９日に予定される日米首脳会談までの合意を念頭に置いている。米国への巨額投資は、日米関税交渉で関税率を引き下