2026年2月15日、中国メディアの観察者網は、米国の一部専門家がAIと量子計算技術を活用してレアアース代替材料を開発し、中国によるサプライチェーン支配を「迂回」できると提唱したのに対し、複数のアナリストが「極めて非現実的」と冷や水を浴びせたことを報じた。記事は、香港の英字紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）」の報道を引用し、米テクノロジー企業SandboxAQのジャック・ヒダリ（Jack Hidary）CEOが先月の