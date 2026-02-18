高市首相が２０日に衆参両院で行う施政方針演説の原案が判明した。食料品に限った２年間の消費税減税について夏前に中間取りまとめを行い、税制改正関連法案の提出を急ぐ考えを示す。成長戦略では、３月に先端技術などに関する官民投資ロードマップ（工程表）を提示し、１７の戦略分野に大胆な投資促進や国際展開支援などを行うと表明する。消費税減税を巡っては、所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」を導入す