◇第68回ブルーリボン賞決定「幸福の黄色いハンカチ」（77年度）以来48年ぶり3度目の監督賞に選出された山田洋次監督（94）が登壇すると、客席からひときわ大きな拍手が湧き起こった。91本目の監督作「TOKYOタクシー」はタクシー運転手と乗客の高齢女性の心の交流を描いた人間ドラマ。山田監督は「本筋ならば（「国宝」の）李くんが受けるべき賞なんだろうけど、長い間よく頑張ったなという、そういう思いを込めて僕にくださ