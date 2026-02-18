◇第68回ブルーリボン賞決定司会は昨年「侍タイムスリッパー」で主演男優賞を受賞した山口馬木也（53）と、「あんのこと」「ナミビアの砂漠」で主演女優賞に輝いた河合優実（25）が務めた。山口は「寄る年波には勝てず…」と老眼鏡をかけて話し始めたが、スムーズな進行を佐藤二朗ら多くの受賞者が絶賛。「全ては老眼鏡のおかげ」と冗談でかわす余裕も見せた。河合は李監督の受賞に際し「李監督は山田監督の映画を見て育っ