広島県東広島市の住宅が燃え、住人とみられる男性が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、室内に油のような液体の痕跡があることが、捜査関係者への取材でわかった。県警は１７日、何者かが住人を襲った後に火を付けた可能性があるとして、殺人や現住建造物等放火などの容疑で捜査本部を設置した。発表では、司法解剖の結果、遺体の死因は首を刃物で複数回刺されたことによる失血死だった。住宅には、住宅リフォーム会