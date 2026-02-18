高市首相（自民党総裁）は１８日召集の特別国会で、第１０５代首相に選出され、同日中に第２次内閣を発足させる。昨年１０月の第１次内閣発足から間もないため閣僚は全員を再任するが、党人事では古屋圭司選挙対策委員長を交代させ、衆院憲法審査会長に充てる方針だ。憲法改正議論を加速させる狙いがある。１８日の衆院本会議では、議長に自民の森英介氏、副議長に中道改革連合の石井啓一氏が選出される見通しだ。その後、衆参