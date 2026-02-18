【侍の国宝】侍投手陣にはなくてはならない存在がいる。井端監督就任当初から侍ジャパンのブルペン捕手を務める高城俊人氏（32）。投手陣一人一人に合わせ、調整を支えていく仕事は、歌舞伎でいう「床山（とこやま）」だ。DeNAでもブルペン捕手を務めている。「一球一球ちゃんと向き合う。ありのまま、感じたことを正直に。それが一番大切なのかな」と仕事を説明した。井端監督の初陣となった23年のアジアプロ野球チャンピオン