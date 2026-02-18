現在のうなぎパイ浜松市に本社を置き「うなぎパイ」をはじめとする和洋菓子の製造販売を手がける春華堂。1887年、山崎芳蔵が浜松に店を構えて甘納豆を売り出したのが始まり。（共同通信＝浜谷栄彦記者）2代目社長の幸一が浜松を象徴するお菓子を作りたいと考え、1961年にウナギ粉を加えた「浜名湖名産・夜のお菓子うなぎパイ」が誕生した。時は高度成長期。忙しく働いても、せめて夜はパイを食べながら一家だんらんで過ごし