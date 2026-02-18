化粧品業界で資源循環の取り組みが広がりつつある。従来、使い終えた化粧品容器の多くは廃棄され、洗剤やシャンプーなどに比べ詰め替えによるプラスチック使用量の削減も進んでこなかった。脱炭素やプラ削減が社会課題となる中、容器のリサイクルや新素材の活用などで企業の枠を超えた協力が進む。リサイクルへライバル企業が協力花王とコーセーは昨年１０月、イオンリテールと共同で使用済み化粧品のプラスチック容器から新し