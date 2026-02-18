米国・ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、ＰＬＥ「エリミーション・チェンバー」（２８日＝日本時間３月１日、イリノイ州シカゴ）でのチェンバー戦進出を決めた。昨年は長期欠場から復帰して、カイリ・セインとのカブキ・ウォリアーズでＷＷＥ女子タッグ王座を奪回。女子トップ戦線にも戻ったが、今年１月５日のロウで、抗争を続けるイヨ・スカイ＆リア・リプリーにベルトを奪われた。祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９