レディライクなファッションに注目が集まっている今。プラスワンで旬度アップを狙えるフレアスカートは、コーデに手放せない存在になりそうです。これから買い足すなら、【GU（ジーユー）】の新作として登場した「白スカート」がおすすめ。サッと穿くだけでおしゃれ見えするスカートは早くも大人気なのだとか。きれいめにもカジュアルにも使える一枚は、コーデに迷ったときにも頼りにな