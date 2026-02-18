ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが17日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、同9位の開催国イタリアに6-8で敗れた。通算1勝6敗で準決勝への道は断たれ、3大会連続メダルは消滅。フランス・アルプス地域で開催される2030年冬季五輪で巻き返しを図る。同点の最終第10エンドに2点奪われて敗戦が決まると、歓喜に沸く地元イタリアとは対照的に、スキップ吉村紗也香らフ