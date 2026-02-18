オリックス・森友哉捕手（３０）が１７日、「アベレージ型」での完全復活に自信を見せた。昨季は故障に苦しみ、５０試合で打率２割５厘、ともに自己最少の１本塁打、１４打点に終わった。プロ１３年目は「原点」ともいえる確実性の高い打撃を追求。「練習での感じは、すごくしっくり来ていますね」と、自らの変化を実感する日々だ。近年は長打を求める気持ちが打ち損じにつながっていたと反省し、２５年オフから心掛けてきた「