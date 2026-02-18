広島地検は１７日、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして広島・羽月隆太郎容疑者（２５）を医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。キャンプ地・沖縄市内で取材に応じた鈴木清明球団本部長（７１）は、今後の処遇について「起訴されたという事実に基づき、これから粛々と物事を進めていく」とコメントした。球団は、逮捕翌日の１月２８日に「野球活動停止」の処分を決めていた。被告は、昨年１２月１６日に任意同