お笑いコンビ・ハライチの澤部佑とSUPER EIGHTの横山裕がMCを務める、TBS系バラエティー『空っぽハウス』が19日午後7時54分から放送される。家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になるよう家を生まれ変わらせる同番組の第2弾。家も生活もポジティブに劇的チェンジさせる模様を届ける。【写真】澤部佑＆横山裕が大家族のお家チェンジ見守る第2弾からMCに加わ