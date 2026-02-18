女子団体追い抜きで獲得した銅メダルを見せる（左から）堀川桃香、佐藤綾乃、高木美帆、野明花菜＝ミラノ（共同）通算獲得メダル数が10となった高木美帆は、日本勢歴代3位に並んだ。上位は1950〜70年代に活躍した体操男子の選手がひしめいており13個の小野喬が1位、12個の加藤沢男が2位。中山彰規が10個で続いている。スピードスケート女子では、9個で並んでいたクラウディア・ペヒシュタイン（ドイツ）を上回って単独2位に。