8人組グループ・B&ZAIの菅田琳寧が、25日放送の中京テレビバラエティー『パパベガス』（深0：54※東海ローカル）に出演する。練習期間1ヶ月で猛特訓を積んだ「一般家庭のパパ」と練習期間わずか1日の「華やかな舞台で活躍する芸能人」、練習期間30倍の“パパ”と1日しかない“スター”どっちが勝つのかを「パパの家族」が予想する家族参加のカジノ風バラエティー。菅田は挑戦者として参加する。【写真】綱渡りに挑戦する菅田