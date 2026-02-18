ロックバンド「マキシマムザホルモン」のドラマー・ナヲ（50）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。以前、ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka（37）から聞いたという音楽家一家ならではのエピソードを語った。ナヲは「TAKAと昔しゃべっていた時に、“小さい時とかどうしてたの？”って聞いたら、普通に鼻歌を歌っていたのに、お父さんに“今のところ、シャープしてる”とか言