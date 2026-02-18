EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹と俳優の本郷奏多が4月11日スタートの東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『時光代理人』（毎週土曜後11：40）でダブル主演を務めることが明らかになった。【写真】お気に入りカットはデコ出し！クールな表情を見せる本郷奏多原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのアジア圏のみならず